Латвія передала Україні перші конфісковані у п’яних водіїв автомобілі

До втілення ідеї в життя пройшло трохи більше місяця.

Уряд Латвії ухвалив рішення безоплатно передати Україні вісім автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.

Про це повідомило Delfi.

Автомобілі отримають армійські частини Міноборони України, Вінницька регіональна клінічна лікарня та територіальне медоб'єднання Куп'янської ради.

Міністр фінансів Латвії Арвіл Ашераденс зауважив, що від ідеї до втілення її в життя пройшло трохи більше місяця.

До цього процесу активно підключилися Служба державних доходів, уряд, комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ та боротьби з корупцією.

Нагадаємо, прем‘єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що постачання Україні винищувачів - лише питання часу.