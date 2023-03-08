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Латвія передала Україні перші конфісковані у п’яних водіїв автомобілі

До втілення ідеї в життя пройшло трохи більше місяця. 

Латвія передала Україні перші конфісковані у п’яних водіїв автомобілі
Фото: Twitter Олексія Резнікова

Уряд Латвії ухвалив рішення безоплатно передати Україні вісім автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.

Про це повідомило Delfi.

Автомобілі отримають армійські частини Міноборони України, Вінницька регіональна клінічна лікарня та територіальне медоб'єднання Куп'янської ради.

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Міністр фінансів Латвії Арвіл Ашераденс зауважив, що від ідеї до втілення її в життя пройшло трохи більше місяця. 

До цього процесу активно підключилися Служба державних доходів, уряд, комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ та боротьби з корупцією.

Нагадаємо, прем‘єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що постачання Україні винищувачів - лише питання часу.

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