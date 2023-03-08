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МЗС України висловило солідарність із протестуючими у Тбілісі проти закону про “іногентів”

Україна підтримує прагнення грузинського народу до європейських цінностей. 

МЗС України висловило солідарність із протестуючими у Тбілісі проти закону про “іногентів”
Фото: ЕРА/UPG

Міністерство закордонних справ України висловило солідарність із протестуючими у столиці Грузії Тбілісі проти закону про “іногентів”. 

Про це повідомляє пресслужба МЗС України. 

“Міністерство закордонних справ України уважно слідкує за подіями в Тбілісі. Як держава, яка прагне здобути членство в Європейському Союзі, Грузія має неухильно ґарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема право на мирний протест”, - йдеться в повідомленні.

В українському МЗС також взяли до уваги намір президентки Грузії Саломе Зурабішвілі ветувати закон про так званих “іноземних агентів”, який, як зазначається, підважує діяльність громадянського суспільства. 

“Поділяємо позицію ЄС про те, що проєкт закону в його нинішній редакції суперечить європейським цінностями та стандартами”, - йдеться у заяві.

Також МЗУ України висловило солідарність із грузинським народом в його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії.

Нагадаємо, у Тбілісі на проєвропейському мітингу затримали понад 60 протестувальників. Є поранені серед протестувальників і правоохоронців. 

Протест під парламентом досяг кульмінації вчора ввечері, після того як депутати схвалили в першому читанні закон "Про прозорість іноземного впливу" – аналог російського про "іноагентів". Відповідно до нього, всі неурядові організації та медіа, які фінансуються з-за кордону, будуть зобовʼязані реєструватися як агенти іноземного впливу.

Під час мітингу влада застосувала спецпризначенців. По мітингарях били водометами, вжили сльозогінний газ. Уночі поліція зачистила територію біля парламенту, але активісти збираються продовжити акції протесту сьогодні увечері.

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