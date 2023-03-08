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Уночі мітинг біля парламенту Грузії розганяли спецпризначенці, проти активістів застосували водомети

Є поранені і затримані. 

Уночі мітинг біля парламенту Грузії розганяли спецпризначенці, проти активістів застосували водомети
Водомет проти мітингарів
Фото: ЕРА/UPG

Уночі проєвропейський мітинг біля парламенту Грузії почали розганяти спецпризначені. Декілька мітингарів були затримані, пише проєкт Радіо Свободи – "Ехо Кавказу". 

Точна кількість затриманих невідома. Додаткові сили поліції намагалися повністю звільнити від мітингарів територію поблизу парламенту. 

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

"Проти учасників акції застосували водомет, сльозогінний газ та інші засоби. Декілька осіб постраждали. Біля парламенту посилили заходи безпеки. На місці мобілізували бригади швидкої допомоги", – заявили журналісти. 

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Зіткнення між протестувальниками і правоохоронцями почалися після того, як учора ввечері парламент Грузії в пришвидшеному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" – аналог російського про "іноагентів". Цей документ був внесений рухом "Сила народу" і підтриманий правлячою "Грузинською мрією".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі сказала, що цей закон продиктований Москвою, і підписувати вона його не буде. Документ передбачає, що всі медіа та неурядові організації, які фінансуються з-за кордону, будуть зобовʼязані реєструватися в спеціальному реєстрі як "агенти іноземного впливу". 

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