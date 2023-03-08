Уночі проєвропейський мітинг біля парламенту Грузії почали розганяти спецпризначені. Декілька мітингарів були затримані, пише проєкт Радіо Свободи – "Ехо Кавказу".

Точна кількість затриманих невідома. Додаткові сили поліції намагалися повністю звільнити від мітингарів територію поблизу парламенту.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

"Проти учасників акції застосували водомет, сльозогінний газ та інші засоби. Декілька осіб постраждали. Біля парламенту посилили заходи безпеки. На місці мобілізували бригади швидкої допомоги", – заявили журналісти.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Зіткнення між протестувальниками і правоохоронцями почалися після того, як учора ввечері парламент Грузії в пришвидшеному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" – аналог російського про "іноагентів". Цей документ був внесений рухом "Сила народу" і підтриманий правлячою "Грузинською мрією".

Sakartvelo, we stand with you! pic.twitter.com/PhQOrlvjTm — Saint Javelin (@saintjavelin) March 7, 2023

We stand with the people of #Georgia protesting for their freedoms.🇬🇪🇪🇺



We condemn the Russian style Foreign agents law & call on the governing party to drop it. The fundamental rights of protesters must be protected. pic.twitter.com/vIjloNiyZG — Renew Europe (@RenewEurope) March 7, 2023

#Tbilisi: The protester hid himself from the tear gas in the Kashueti church, the police arrived, dragged him out of the church and arrested him. Via @FormulaGe pic.twitter.com/7Lduzj9Q7W — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) March 7, 2023

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі сказала, що цей закон продиктований Москвою, і підписувати вона його не буде. Документ передбачає, що всі медіа та неурядові організації, які фінансуються з-за кордону, будуть зобовʼязані реєструватися в спеціальному реєстрі як "агенти іноземного впливу".