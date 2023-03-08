Уночі проєвропейський мітинг біля парламенту Грузії почали розганяти спецпризначені. Декілька мітингарів були затримані, пише проєкт Радіо Свободи – "Ехо Кавказу".
Точна кількість затриманих невідома. Додаткові сили поліції намагалися повністю звільнити від мітингарів територію поблизу парламенту.
"Проти учасників акції застосували водомет, сльозогінний газ та інші засоби. Декілька осіб постраждали. Біля парламенту посилили заходи безпеки. На місці мобілізували бригади швидкої допомоги", – заявили журналісти.
Зіткнення між протестувальниками і правоохоронцями почалися після того, як учора ввечері парламент Грузії в пришвидшеному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" – аналог російського про "іноагентів". Цей документ був внесений рухом "Сила народу" і підтриманий правлячою "Грузинською мрією".
Sakartvelo, we stand with you! pic.twitter.com/PhQOrlvjTm— Saint Javelin (@saintjavelin) March 7, 2023
We stand with the people of #Georgia protesting for their freedoms.🇬🇪🇪🇺— Renew Europe (@RenewEurope) March 7, 2023
We condemn the Russian style Foreign agents law & call on the governing party to drop it. The fundamental rights of protesters must be protected. pic.twitter.com/vIjloNiyZG
Georgia’s future will be European. #Tbilisi pic.twitter.com/A51qcX4UHY— Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) March 8, 2023
#Tbilisi: The protester hid himself from the tear gas in the Kashueti church, the police arrived, dragged him out of the church and arrested him. Via @FormulaGe pic.twitter.com/7Lduzj9Q7W— Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) March 7, 2023
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі сказала, що цей закон продиктований Москвою, і підписувати вона його не буде. Документ передбачає, що всі медіа та неурядові організації, які фінансуються з-за кордону, будуть зобовʼязані реєструватися в спеціальному реєстрі як "агенти іноземного впливу".