Головне за день. Вівторок, 7 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі,черговий обмін полоненими, прощання з бійцями диверсійної групи "Братства", сутички під парламентом Грузії. Яким запам’ятається 377-й день повномасштабної війни.

Український воїн, якого розстріляли російські окупанти після слів “Слава Україні”, - це військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура, повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.

Наразі тіло військовослужбовця на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся зі своїми колегами із США, Великобританії та Польщі.

На зустрічі були присутні Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, начальника Штабу оборони Великобританії адмірал сера Тоні Радакін, начальника Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генерал Раймунд Анджейчак та командувача Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенант Антоніо Агуто.

Валерій Залужний розповів колегам про ситуацію на полі бою, зокрема про перебіг подій у Бахмуті.

“Не менш ретельно обговорили постачання військової допомоги - озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї - залишаються надважливими”, - наголосив Залужний. Йшлося також про підготовки українських військових.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російська окупаційна армія, як і раніше, зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Ворог продовжує безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби завдав 19 авіаційних та 1 ракетний удар, а також 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ракетних ударів залишається значною по всій території України.

Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 російський зенітний ракетний комплекс ППО “Бук-М1-2” та 3 райони зосередження живої сили противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 7 березня – в новині.

Відбувся черговий обмін полоненими, вдалося повернути додому 130 українців – 126 захисників та 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці, прикордонники, повідомив у Telegram глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із Азовсталі. Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара – загалом 35 людей з Донецького напрямку”, – зазначив Єрмак.

Більшість людей, які повернулися з полону, мають важкі поранення. Глава ОП подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

Сьогодні у Києві відбулося прощання з бійцями диверсійної групи "Братства", які загинули в бою на Брянщині наприкінці грудня минулого року, повідомив кореспондент Lb.ua.

Панахиду провели об 11:30 у Михайлівському Золотоверхому соборі. Потім відбулося прощання з бійцями на Майдані Незалежності. Героїв поховали на Байковому цвинтарі.

32-річний Максим Михайлов “Непийпиво”, 34-річний Юрій Горовець “Святоша”, 38-річний Тарас Карпюк “Тарасій” та 19-річний Богдан Лягов “Аполлон” загинули в Брянській області РФ 25 грудня минулого року по завершенню чергового бойового виходу. З оприлюднених росіянами світлин військовий ЗСУ Євген Карась зробив висновок, що група потрапила на мінне поле.

Фото прощання з героями – в нашій новині.

Тіла полеглих бійців повернули додому ще два місяці тому, однак по нині тривав ряд експертиз. За цей час українці петицією попросили президента Володимира Зеленського дати бійцям звання Герой України.

В Києві попрощалися також із двома льотчиками, киянами, які загинули на Донбасі. Про це повідомив у Телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко. Він також розповів про Героїв.

«Сьогодні в столиці попрощалися з двома Героями-льотчиками. Двома киянами, які загинули за Україну - 22-річним Ігорем Соломенніковим та 55-річним Віктором Волинцем. Наші захисники виконали не один бойовий виліт у складі одного екіпажу. 22-річний Ігор був штурманом. 55-річний Віктор — льотчиком. Вони загинули на Донбасі під час виконання бойового завдання. Екіпаж був уражений винищувачем ворога», - повідомив Віталій Кличко.

Під парламентом Грузії, де протестують проти ухвалення законопроєктів про "іноагентів", сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет.

Організатори протесту закликали мітингувальників переміститися до усіх трьох виходів з парламенту. Шеренги спецназу не дають цього зробити. Люди скандують "росіяни" та "раби". Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ.

МВС опублікувало заяву, що акція "набула насильницького характеру" і якщо протестувальники ігноруватимуть вимоги поліції, до них "застосують пропорційну силу".

Згодом правоохоронці затримали біля парламенту кількох учасників акції. Спецназ застосовує водомет з вулиць поряд з парламентом у напрямку центрального проспекту Руставелі.

Зазначимо, що парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який повторює російське законодавство про "іноагентів".

Подробиці – в нашій новині.

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