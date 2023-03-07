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​Україна повернула додому з російського полону 130 бійців

Більшість з них мають важкі поранення.

​Україна повернула додому з російського полону 130 бійців
Фото: Андрій Єрмак

Відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 130 українців – 126 захисників та 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці, прикордонники.

Про це повідомив у Telegram глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із Азовсталі. Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара – загалом 35 людей з Донецького напрямку”, – зазначив Єрмак.

Він додав, що більшість з людей, які повернулися з полону, мають важкі поранення. Глава ОП подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

Фото: Андрій Єрмак

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Нагадаємо, за рік війни вдалося здійснити 38 обмінів полоненими. З російського полону за цей час звільнили 1 863 громадянина. 

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