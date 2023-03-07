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Росія не вивела у Чорне море жодного ракетоносія

Це може бути викликано необхідністю переспорядити ракетоносії.

Росія не вивела у Чорне море жодного ракетоносія
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Наразі у Чорному морі перебуває 11 російських кораблів, серед них немає жодного ракетоносія. Однак ситуація “динамічно змінюється”.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк .

За її словами, ракетоносії РФ були поступово зведені у пункти базування.

“Спочатку були заведені надводні ракетоносії, і через деякий час – підводні також зайшли в пункти базування. Станом на зараз у Чорному морі 11 кораблів, серед яких ракетоносіїв немає зовсім”, – повідомила Гуменюк.

Вона додала, що зараз погодна ситуація стабільна й не впливає не маневри ворога у Чорному морі, штормового попередження також немає.

“Скоріш за все, це (відведення ракетоносіїв – ред.) викликано тим, що або ракетоносії треба переспорядити”, або морально-психологічний дух росіян “не такий вже і бойовий”, – зазначила Гуменюк.

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Нагадаємо, станом на вечір 6 березня у Чорному морі Росія утримувала три носії крилатих ракет типу "Калібр".

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