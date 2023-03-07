Чеський виробник надувних "HIMARS" має співвласників із Росії, – Голос Америки

Компанія була зареєстрована в Чехії 29 травня 2014 – через місяць після вторгнення РФ на схід України.

Чеський виробник надувних муляжів HIMARS Inflatech має співвласників із офіційним місцем проживання у Москві. Про це пише Голос Америки.

"За даними адвоката із Праги Богдана Зубача, публічний реєстр комерційних корпорацій Чехії (Комерційний реєстр Чеської республіки) свідчить, що окрім Ріхарда і Войтеха Фрессерів, частками статутного капіталу компанії Inflatech також володіють Віктор Таланов і Андрій Парфьонов, які живуть у Москві", – зазначили журналісти.

Фото: Голос Америки

За словами Зубача, ця компанія була зареєстрована в Чехії 29 травня 2014 – через місяць після вторгнення РФ на схід України.

"Водночас за словами чеського співвласника компанії Inflatech Войтєха Фрессера, їхня компанія не постачає надувні макети військової техніки Росії. За інформацією видання Seznam Zprávy, макети танків та іншої техніки "хоч і є моделями, але класифікуються як військова техніка", – зазначили журналісти.

Раніше представники ЗСУ повідомляли, що російські війська на окупованих територіях і в Білорусі, також користуються макетами військової техніки, надувними та дерев'яними. Втім не уточнювали, які саме компанії постачають їх російському війську.

Нагадаємо, Inflactech Decoys не підтверджує, що Україна є клієнтом компанії, але Фрессер очікує, що “вони знайдуть свій шлях туди”.