Міністр оборони Польщі повідомив, що перші батареї Patriot уже прибули в Україну

Рішення по авіації ухвалюватимуть "на ширшому союзницькому рівні".

Перші батареї зенітних ракетних комплексів Patriot вже прибули в Україну.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанській газеті La Razоn, передає "Інтерфакс-Україна".

"Завдяки зусиллям Польщі в Україну прибули, зокрема, батареї Patriot або перші танки Leopard", - сказав Блащак, відповідаючи на запитання про те, чи наполягатиме Польща на наданні Києву всієї необхідної йому зброї.

Водночас, додаткових деталей щодо прибуття ЗРК в Україну він не розкрив.

"Тільки наші спільні дії - дії всього вільного світу - можуть схилити баланс цього несправедливого конфлікту на правильний бік", - наголосив Блащак.

Говорячи ж про можливість передання Україні західної авіації, він зазначив, що рішення з цього питання потрібно ухвалювати "на ширшому союзницькому рівні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові швидко опановують управління зенітними ракетними комплексами Patriot на навчаннях у Німеччині.