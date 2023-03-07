Цього року в Литві планується підготувати 1600 українських бійців

До цього часу Литва надала Україні військову підтримку майже на 409 мільйонів євро.

Цього року у Литві планується підготувати 1600 українських бійців.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з першим заступником Міністра оборони України генерал-лейтенантом Олександром Павлюком, який прибув до Литви, щоб поділитися досвідом набутих уроків інтеграції воєнізованих структур до складу Збройних Сил України.

“Уроки, отримані в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові можливості. Ми також займаємо тверду позицію підтримувати Україну всіма нашими можливостями і готуємо новий пакет підтримки для України”, — сказав під час зустрічі очільник оборонного відомства Литви.

До цього часу Литва надала Україні військову підтримку майже на 409 мільйонів євро. Зараз формується новий пакет підтримки.

Зазначається, що значна частина підтримки України Литвою складається з військової підготовки. Цього року планується підготувати 1600 бійців. Інструктори литовської армії навчають українців як на національному рівні, в Литві, так і шляхом приєднання до навчальної місії ЄС та таких міжнародних ініціатив, як Interflex. Також планується підготувати курси з розмінування в Литві спільно з північними країнами.

Міністр також наголосив, що Литва інтенсивно готується до саміту НАТО, який відбудеться цього літа у Вільнюсі, де, серед інших важливих питань, шукатимуть згоду щодо перспективи членства України.

Нагадаємо, президент Литви вважає недостатнім останній пакет санкцій ЄС проти РФ. Він зауважив, що пакет санкцій схвалели з урахуванням компромісів. Без них санкції взагалі б не ухвалили.