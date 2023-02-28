Президент Литви вважає недостатнім останній пакет санкцій ЄС проти РФ

Він зауважив, що пакет санкцій схвалели з урахуванням компромісів. Без них санкції взагалі б не ухвалили.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що десятий пакет санкцій ЄС проти Росії за розв’язану нею війну недостатньо амбітний, але визнає, що країнам довелося шукати рішення, які реально погодити.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У всіх десяти пакетах, які вже схвалені, були якісь компроміси. Якби їх не було - їх не вдалося би схвалити взагалі… І я не дуже задоволений останнім пакетом санкцій", - зазначив Науседа.

На його думку, час включити до санкційного списку "Росатом" і керівництво компанії.

"Через певні специфічні інтереси окремих держав досі це не було можливо. Але будуть ще 11-й і 12-й пакети", - зазначив президент.

Він наголосив, що зупинятися на досягнутому не можна. Литва буде просувати посилення санкцій, хоча для когось це може бути дискомфортною темою.

Нагадаємо, нещодавно Японія ввела санкції проти російських фізосіб, компаній та організацій. Заморожено активи 73 юридичних та 39 фізичних осіб з Росії.

У свою чергу, 24 лютого Британія ввела нові санкції проти РФ, у тому числі вони стосуються атомної галузі. Вони включають заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою в Україні. Також санкції стосуються "Росатому", "Газпрому" та "Ростеху".