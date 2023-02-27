Співпраця між Україною та Саудівською Аравією буде посилюватися, – радниця керівника ОПУ Зарівна

Проактивна комунікація між Україною та Саудівською Аравією почалася після посередництва королівства в обміні полоненими.

Візит міністра закордонних справ Саудівської Аравії є великою перемогою для України. Ще влітку президент Володимир Зеленський поставив завдання активно розширювати комунікацію та шукати союзників на Близькому Сході.

Про це заявила радниця голови Офісу президента Дарія Зарівна в ефірі телемарафону.

"Великий вересневий обмін (полоненими – Ред.) відбувався у чотирьох точках, і однією з цих точок є Саудівська Аравія. І, в принципі, десь із цього часу почалася така проактивна комунікація, яка з часом виросла в цей візит, який у свою чергу завершився підписанням дуже важливих документів і оголошенням про гуманітарну допомогу", – зазначила Зарівна.

Вона додала, що пакет допомоги від Саудівської Аравії ділиться на дві частини: допомогу нафтопродуктами та електрогенераторами.

"Це допомога в розмірі $400 млн доларів. Із них на 300 млн буде поставлено нафтопродуктів. Це відбудеться в найближчий місяць. І на 100 млн – генератори. Вони мають прийти десь на початку березня", – пояснила радниця Андрія Єрмака.

Україна та Саудівська Аравія також домовилися про співпрацю в інфраструктурних обʼєктах.

Зарівна також додала, що наслідний принц Саудівської Аравії підтверджував готовність до подальшої співпраці у звільненні полонених.

"Я думаю, що це може бути і співпраця в багатьох інших аспектах, можливо, в міжнародних організаціях", – зазначила радниця голови ОПУ.

Нагадаємо, що 26 лютого міністр закордонних справ Саудівської Аравії здійснив перший за час встановлення дипломатичних відносин візит до України. Він зустрівся із Володимиром Зеленським та підписав два документи, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гумдопомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн. Зокрема, мова про Спільну програму співробітництва з Центром гуманітарної допомоги та допомоги Короля Салмана та Меморандум про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку.

Про виділення Україні допомоги в $400 млн наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман повідомив іще в жовтні.