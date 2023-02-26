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Україна розраховує на підтримку Саудівською Аравією формули миру, – Єрмак

"Ми розраховуємо на подальшу практичну підтримку з боку Королівства нашої формули миру”.

Україна розраховує на підтримку Саудівською Аравією формули миру, – Єрмак
Фото: ОП

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що Україна розраховує на подальшу підтримку Саудівською Аравією формулу миру за допомогою практичних кроків.

Про це йдеться на сайті президента України.

Під час спільної пресконференції з главою МЗС Саудівської Аравії Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом Єрмак подякував йому та делегації за візит в Україну. За словами Єрмака, такий крок є важливим свідченням підтримки нашої держави, особливо у дні річниці початку повномасштабної війни.

Голова ОП також подякував міністру з Саудівської Аравії за те, що його країна підтримала резолюцію Генасамблеї ООН щодо стійкого миру в Україні, яку ухвалили 23 лютого.

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"Ми розраховуємо на подальшу практичну підтримку з боку Королівства нашої формули миру. Ми про це сьогодні дуже конкретно та докладно говорили. І очікуємо на залучення до реалізації одного чи кількох пунктів мирного плану нашого президента", – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на зустрічі з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

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