Путін становить небезпеку для людства, – голова оборонного відомства Іспанії

Президент Росії Володимир Путін на виступі перед Федеральними зборами чітко дав зрозуміти, що не має наміру закінчувати війну, попри розуміння того, що він її програє.

Про це заявила в інтерв’ю La Vanguardia міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

"Він наголосив, що не хоче миру. Він добре розуміє, що програє цю битву. Абсолютно погрозливі його висловлювання про те, що "війна не закінчиться" і що Росія непереможна, свідчать про те, що він становить небезпеку для людства", – зазначила голова оборонного відомства Іспанії.

За її словами, ціною бажання Путіна продовжувати війну є життя тисяч українців і росіян, “які змушені іти на смерть за справу, яку вони не розуміють і не усвідомлюють, бо вона не є ані справедливою, ані легітимною".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес говорив про те, що Іспанія надасть Україні більше танків Leopard-2A4, ніж обіцяла раніше.