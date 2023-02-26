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Путін становить небезпеку для людства, – голова оборонного відомства Іспанії

За бажання Путіна воювати платять життями тисячі українців.

Путін становить небезпеку для людства, – голова оборонного відомства Іспанії
Маргарита Роблес
Фото: armyinform.com.ua

Президент Росії Володимир Путін на виступі перед Федеральними зборами чітко дав зрозуміти, що не має наміру закінчувати війну, попри розуміння того, що він її програє.

Про це заявила в інтерв’ю La Vanguardia міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

"Він наголосив, що не хоче миру. Він добре розуміє, що програє цю битву. Абсолютно погрозливі його висловлювання про те, що "війна не закінчиться" і що Росія непереможна, свідчать про те, що він становить небезпеку для людства", – зазначила голова оборонного відомства Іспанії.

За її словами, ціною бажання Путіна продовжувати війну є життя тисяч українців і росіян, “які змушені іти на смерть за справу, яку вони не розуміють і не усвідомлюють, бо вона не є ані справедливою, ані легітимною".

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес говорив про те, що Іспанія надасть Україні більше танків Leopard-2A4, ніж обіцяла раніше.

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