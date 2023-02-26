​Учасники Кримської платформи підтвердили невизнання незаконної анексії Криму, – заява

Сьогодні, у День спротиву окупації Криму, учасники Кримської платформи ухвалили спільну заяву, у якій підтвердили непохитну відданість політиці невизнання незаконної анексії Кримського півострова та намагань незаконної анексії інших територій України.

Відповідна заява оприлюднена на сайті Міністерства закордонних справ.

“Ми, учасники Міжнародної Кримської платформи, підтверджуємо нашу непохитну відданість політиці невизнання незаконної анексії Кримського півострова та намагань незаконної анексії інших територій України, та підтверджуємо готовність продовжувати дипломатичний та обмежувальний тиск на Російську Федерацію з метою протидії її незаконним діям”, – йдеться у заяві.

Учасники зазначили, що підтримуватимуть “стільки, скільки буде необхідно” відданість України завершити тимчасову окупацію Криму та зусилля по відновленню її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

Автори заяви підтвердили готовність поглиблювати політичну, дипломатичну, фінансову, гуманітарну та іншу підтримку України до повного відновлення її суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

“Ще раз наголошуємо, що ми не визнаємо і не визнаватимемо жодної зміни Російською Федерацією статусу будь-якої території України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, та закликаємо інші країни підтримати нас проти тих, хто загрожує міжнародному принципу непорушності кордонів, та приєднатися до наших зусиль з підтримки повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – наголошується у заяві.

Спільну заяву підтримали ЄС, Рада Європи, Австралія, Австрія, Албанія, Андорра, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Грузія, ГУАМ, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Ліберія, Ліхтенштейн, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція, Японія.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму.