У Бахмуті знищили штурмову групу окупантів

Бійці Державної прикордонної служби ліквідували штурмову групу росіян у Бахмуті.

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

Зазначається, що упродовж доби окупанти обстрілювали з артилерії й танків опорні пункти ДПСУ. Прикордонники, за підтримки аеророзвідки, завдавали удару по противнику з кулеметів, гранатометів та мінометів.

В результаті одну зі штурмових груп бійці Держприкордонслужби знищили у ближньому бою. Уточнюється, що під час бою ліквідовані 9 російських вояк, ще 5 поранені.

Нагадаємо, що 25 лютого у Сухопутних силах повідомили, що у Бахмуті бої точаться навколо міста та на його околицях.

За даними Генштабу ЗСУ, для боротьби з дезертирством росіяни відправили на Бахмутський напрямок 200 спецпризначенців.