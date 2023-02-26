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У Бахмуті знищили штурмову групу окупантів

Ліквідовані 9 російських вояк, ще 5 поранені.

У Бахмуті знищили штурмову групу окупантів
Фото: Lb.ua

Бійці Державної прикордонної служби ліквідували штурмову групу росіян у Бахмуті.

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

Зазначається, що упродовж доби окупанти обстрілювали з артилерії й танків опорні пункти ДПСУ. Прикордонники, за підтримки аеророзвідки, завдавали удару по противнику з кулеметів, гранатометів та мінометів. 

В результаті одну зі штурмових груп бійці Держприкордонслужби знищили у ближньому бою. Уточнюється, що під час бою ліквідовані 9 російських вояк, ще 5 поранені.

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Нагадаємо, що 25 лютого у Сухопутних силах повідомили, що у Бахмуті бої точаться навколо міста та на його околицях.

За даними Генштабу ЗСУ, для боротьби з дезертирством росіяни відправили на Бахмутський напрямок 200 спецпризначенців.

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