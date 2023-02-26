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В Україні презентували патріотичний сингл та відео до роковин великої війни

Усі зібрані кошти будуть передані ЗСУ.

В Україні презентували патріотичний сингл та відео до роковин великої війни
Фото: Скрін з відео

Відомий український ді-джей Azotti презентував свій новий проєкт WHITE STAR і новий сингл 'MCMLXXXV' (1985) та відео, присвячені хороброму Києву та всім героям, які боронили столицю від окупантів.

Усі зібрані кошти будуть передані ЗСУ.

«Ідея для треку спочатку була натхнена фільмом BladeRunner 2049. Коли почалася війна в Україні, я хотів присвятити це моєму сміливому рідному місту Києву та всім нашим героям, які захищають мою країну», - розповів Азотті. 

За його словами, головний меседж проєкту - показати, «яким гарним та європейським містом був Київ до війни. Та що зробили окупанти зі столицею під час широкомасштабного наступу. Ми хочемо показати усьому світу, яке красиве у нас місто. Та, на жаль, які злочини вчинив ворог, Російська Федерація».

Події та зміна кадрів, локацій, відбуваються під музику автора. Цей сингл є частиною міні-альбому з 4х треків. Міні-альбом LP випускається на вініловій платівці під назвою “MCMLXXXV” на голландському лейблі, на фабриці в Британії. 

Збори з продажу платівки спрямують на допомогу нашим захисникам та захисницям. Завантажити трек також можливо на усіх додатках.

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