Акція солідарності приурочена до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Швейцарський художник зі світла Гері Хофштеттер наніс українські символічні та державні патерни на Одеську оперу, залізничний вокзал і будівлю банку “Порто Франко”.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

“Сотні людей сьогодні та вчора прийшли подивитись на магію світла від Гері Хофштеттера, який наніс символічні та державні патерни на Одеську оперу, залізничний вокзал, а також будівлю банку “Порто Франко”, – йдеться у повідомленні.

Акція солідарності приурочена до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фото: Мінкультури

Фото: Мінкультури

Фото: Мінкультури

Фото: Мінкультури

Фото: Мінкультури

Фото: Мінкультури

Нагадаємо, європейські країни почали підсвічувати будівлі в кольори українського прапора ще напередодні 24 лютого.