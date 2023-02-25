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Швейцарський художник підсвітив Одеську оперу кольорами українського прапора

Акція солідарності приурочена до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Швейцарський художник підсвітив Одеську оперу кольорами українського прапора
Фото: Мінкультури

Швейцарський художник зі світла Гері Хофштеттер наніс українські символічні та державні патерни на Одеську оперу, залізничний вокзал і будівлю банку “Порто Франко”.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

“Сотні людей сьогодні та вчора прийшли подивитись на магію світла від Гері Хофштеттера, який наніс символічні та державні патерни на Одеську оперу, залізничний вокзал, а також будівлю банку “Порто Франко”, – йдеться у повідомленні.

Акція солідарності приурочена до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

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Фото: Мінкультури

Фото: Мінкультури

Фото: Мінкультури

Фото: Мінкультури

Фото: Мінкультури

Фото: Мінкультури

Нагадаємо, європейські країни почали підсвічувати будівлі в кольори українського прапора ще напередодні 24 лютого.

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