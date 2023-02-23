Роботи Бенксі на Київщині захистили від вандалів

На будь-які спроби викрасти або зіпсувати графіті реагуватиме охорона.

У Київській області презентували захист робіт Бенксі від можливого вандалізму та погодних умов.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

“На роботах Бенксі в Бородянці, Ірпені та Горенці встановили бездротову систему безпеки Ajax із підключенням до цілодобового моніторингу охоронної компанії “Шериф”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що графіті знаходитимуться під захистом, дотих пір, поки питання їх музеєфікації не буде вирішено остаточно.

Нагадаємо, що на Київщині повідомлено про підозру за фактом замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі громадянину, який намагався вкрасти графіті Бенксі.

Британський вуличний художник Бенксі підтвердив авторство семи графіті в Україні, що виконані в Києві, Бородянці та в Ірпені.

А 24 лютого Укрпошта вводить в обіг поштову марку "ПТН ПНХ!", присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України. На ній зображене одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.