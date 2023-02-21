Фонд родини Марії Примаченко отримав 100 000 грн на будівництво музею

Компанія RITO Group (бренд 91LAB) передала у Фонд родини Марії Примаченко благодійний внесок 100 000 грн на будівництво арт-резиденції та музейного комплексу художниці в її рідному селі Болотня. Про це повідомила пресслужба компанії.
Внесок компанія виділила з прибутку від продажу капсульної колекції бренду 91lab, присвяченої творчості Марії Примаченко, обличчям якої стала правнучка художниці, співзасновниця Фонду Анастасія Примаченко.
За словами дизайнерки бренду Олени Пікуль, тригером для створення колекції стало руйнування військами РФ Іванківського історико-краєзнавчого музею, в якому зберігалися роботи Марії Примаченко. Для створення колекції взяли відомі твори художниці («Звір», «Опудало»), а також роботи з родинної колекції, які раніше не експонувалися.
Нагадаємо, у травні 2022 на благодійному аукціоні для ЗСУ картину Примаченко продали за рекордні пів мільйона доларів США.