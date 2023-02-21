Фонд родини Марії Примаченко отримав 100 000 грн на будівництво музею

Благодійний внесок зробив бренд 91LAB з прибутку від продажу колекції за мотивами творів Примаченко.

Компанія RITO Group (бренд 91LAB) передала у Фонд родини Марії Примаченко благодійний внесок 100 000 грн на будівництво арт-резиденції та музейного комплексу художниці в її рідному селі Болотня. Про це повідомила пресслужба компанії.

Внесок компанія виділила з прибутку від продажу капсульної колекції бренду 91lab, присвяченої творчості Марії Примаченко, обличчям якої стала правнучка художниці, співзасновниця Фонду Анастасія Примаченко.

Фото: 91labknitwear.com Анастасія Примаченко

За словами дизайнерки бренду Олени Пікуль, тригером для створення колекції стало руйнування військами РФ Іванківського історико-краєзнавчого музею, в якому зберігалися роботи Марії Примаченко. Для створення колекції взяли відомі твори художниці («Звір», «Опудало»), а також роботи з родинної колекції, які раніше не експонувалися.

Нагадаємо, у травні 2022 на благодійному аукціоні для ЗСУ картину Примаченко продали за рекордні пів мільйона доларів США.