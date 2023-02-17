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В український прокат виходить фільм “Мирний-21” Ахтема Сеітаблаєва

10 гривень із кожного проданого квитка підуть у фонд «Повернись живим».

В український прокат виходить фільм “Мирний-21” Ахтема Сеітаблаєва
Фото: Kinomania

22 лютого в українських кінотеатрах стартує прокат воєнної екшн-драми “Мирний-21” українського режисера Ахтема Сеітаблаєва. Про це повідомила пресслужба компанії Kinomania. 

В основі стрічки лежать події 2014 року, що відбувались на початку вторгнення окупаційних військ Росії в Луганську область. У центрі оповіді - луганський прикордонний загін, бійців якого сепаратисти та російські спецслужби намагаються змусити зрадити свою країну.

Як повідомляють організатори, 10 гривень з кожного проданого квитка на фільм «Мирний-21» спрямують у фонд “Повернись живим” для купівлі розвідувально-ударного комплексу (РУК) зі 120-мм мінометами для 111-ої окремої бригади територіальної оборони Луганської області. 

Нагадаємо, виконавець однієї з головних ролей фільму, актор Паша Лі трагічно загинув 6 березня 2022 від обстрілів російських окупантів в місті Ірпінь, де з початком повномасштабного вторгнення працював у волонтерському штабі міської ради. Режисер Ахтем Сеітаблаєв та актор Олексій Тритенко служать у лавах ТрО, актор Максим Девізоров - у ЗСУ, а ще один актор, задіяний у стрічці, Роман Ясіновський перші місяці війни присвятив волонтерський роботі.

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