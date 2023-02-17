Росіяни пересідають на вживані авто, оскільки санкції б’ють по автогалузі, - Reuters

Витрати на нові автомобілі в Росії минулого року скоротилися більш ніж вдвічі, оскільки автомобільна промисловість відчула всю силу західних санкцій через конфлікт в Україні: виробництво скоротилося, ціни різко зросли, а покупці перейшли на дешевші вживані моделі, пише Reuters.

Хоча аналітики продовжують обговорювати загальну ефективність економічних обмежень для Росії, немає жодних сумнівів, що вони сильно вдарили по її автомобільній промисловості, яка сильно залежала від іноземних виробників та імпортних запчастин.

Минулого року витрати на нові автомобілі впали на 52% до 1,5 трильйона рублів (20,4 мільярда доларів), а кількість проданих нових автомобілів впала на 58,8%. Виробництво автомобілів також впало до мінімуму з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році, оскільки західні автовиробники припинили виробництво та продали заводи.

За даними аналітичного агентства Autostat, загальні витрати на нові та вживані легкові автомобілі впали більш ніж на 15% у 2022 році, оскільки інфляція підштовхнула ціни та знизила рівень життя, незважаючи на зростання витрат на вживані автомобілі на 14%.

Згідно з даними, на вживані автомобілі припадає майже три чверті всіх проданих автомобілів, порівняно з 55% у 2021 році.

«Гроші текли на ринок вживаних автомобілів, оскільки ціни на вживані автомобілі трималися, і в той же час структура ринку нових автомобілів істотно змінилася», - За даними гендиректора «Автостату» Сергія Удалова, гроші потекли на ринок вживаних автомобілів, оскільки ціни на вживані автомобілі трималися, і в той же час структура ринку нових автомобілів істотно змінилася. У ньому залишилися бюджетні «Лади» і китайські автомобілі з ціною від 2 млн рублів, а преміальні бренди майже повністю пішли.

За даними Росстату, річна інфляція на рівні 11,9% минулого року призвела до скорочення реальних наявних доходів росіян приблизно на 1%. Роздрібні торговці вклали значні кошти в дискаунтерні формати, тенденція, яка відображається в автомобільному секторі.

Нагадаємо, ціна на європейський газ знизилась до мінімуму за останні 17 місяців. Ціна на газ у Європі впала нижче 50 євро. Нещодавно президентка Європейського комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що президент Росії Володимир Путін програв енергетичну війну проти Європи.