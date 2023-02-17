Завербований Росією шпигун в розвідці Німеччини мав збирати дані про надані Україні HIMARS

Також його завдання полягало в передачі даних про ЗРК IRIS-T.

Завербований Росією шпигун з німецької розвідувальної служби BND, Карстен Лінке, мав збирати дані про розташування наданих Україні установок HIMARS та IRIS-T. Про це з посиланням на журнал Der Spiegel повідомляє Tagesshau.

"Підозрюваний у шпигунстві співробітник BND мав розкрити позиції ракетних установок. За інформацією журналу Der Spiegel, восени минулого року російська спецслужба ФСБ намагалася отримати дані про розташування позицій артилерії та ППО української армії через співробітника BND Карстена Л., який тепер заарештований", – зазначили журналісти.

За даними слідства, завербований агент мав використати посередника в BND для збору даних GPS з HIMARS та ЗРК Iris-T. Люди, знайомі з питанням, вважають малоймовірним те, що витік цієї інформації відбувся.

Сьогодні вранці американська газета The Washington Post опублікувала матеріал про діяльність російських шпигунів у Європі. В ньому, серед інших, згадали про працівника BND Карстена Лінке та повʼязаного з ним громадянина Німеччини Артура Еллера. Еллер зараз також заарештований і виданий Штатами до Німеччини. Там його судитимуть за державну зраду та сприяння Кремлю у вербуванні осіб з числа найвищих рядів німецької розвідки.

Лінке керував підрозділом, відповідальним за внутрішню безпеку BND, що мав доступ до особистих справ співробітників агентства. Раніше він провів роки, працюючи в органі в Баварії, відповідальному за операції зі збору технічних даних, націлені на глобальні інформаційні мережі. Німеччина виявила проникнення лише за допомогою союзної західної служби, яку представники BND відмовилися ідентифікувати. У вересні спільна операція виявила, що російські спецслужби заволоділи секретними документами BND.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що Лінке та Еллер познайомилися у 2021 році на світському заході. Але в нещодавніх інтерв’ю The Post посадовці сказали, що є ознаки того, що їх познайомив член німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", або AfD, що підвищує ймовірність того, що Лінке, можливо, керувався радикальними політичними поглядами.

Лінке звинувачують у зловживанні повноваженнями BND з метою допомоги Еллеру перетнути німецький кордон із секретними файлами та готівкою. Особа, знайома з розслідуванням, сказала, що ще один посадовець BND, очевидно, діючи за наказом Лінке, допомагав Еллеру пройти через аеропорт Мюнхена, щоб обійти митний огляд.

Лінке арештували в грудні 2022 в Берліні.