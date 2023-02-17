Станом на ранок 17 лютого дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній і наразі не прогнозується.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Переважно у денні години активно працюють електростанції з відновлюваних джерел енергії. Імпорт електроенергії незначний в результаті стабілізації електропостачання в країні.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Але при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у м. Київ та у Чернівецькій області.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Через збільшення активності бізнесу, споживання Одеси зростає. Для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.Зазначимо, що через мережеві обмеження вчора споживання обмежувалось у м. Києві, Київській та Житомирській областях.

Нагадаємо, остання нічна атака росіян не вплинула на роботу енергосистеми. Дефіцит потужності відсутній вже п’яту добу поспіль і сьогодні теж не прогнозується.