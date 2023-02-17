Росіяни минулої доби вбили пʼятьох мирних людей у Донецькій області, в Сумській пошкодили житлові будинки, – ОВА

У Чернігівській області за минулу добу був один обстріл із мінометів по Корюківському району. Без втрат та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській області вчора протягом дня ворог здійснив обстріли семи територіальних громад: Великописарівської, Есманьської, Хотінської, Новослобідської, Білопільської, Краснопільської, Шалигинської. Було зафіксовано 69 прильотів та скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою. У Новослобідській громаді у результаті вибухів у с.Бояро-Лежачі пошкоджено чотири житлових будинки та прилеглі господарчі споруди. Без жертв.

У Запорізькій обл. за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Мала Токмачка, Новоданилівка, Лук'янівське, Гуляйполе, Червоне, Оріхів, Залізничне, Ольгівське, Чарівне, Білогір'я, Новоандріївка, Новопавлівка, Малинівка, Полтавка, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки, Павлівка. Надійшло пʼять повідомлень про руйнування в результаті обстрілів. Наслідки уточнюються.

У Дніпропетровській області за минулу добу ворог двічі обстріляв Нікопольський район. Поцілив по самому Нікополю та Мирівській громаді з важкої артилерії. Минулося без постраждалих. Наслідки атак ще з’ясовуються.

У Луганській області минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників у районах Стельмахівки, Кремінної, Діброви і Білогорівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв Стельмахівку, Невське і Червонопопівку.

У Харківській області вночі окупанти випустили по Харкову близько пʼяти ракет, попередньо з ЗРК С300. Зафіксовано влучання в землю на території заводу в Основ’янському районі міста. Від вибухової хвилі постраждала будівля одного з цехів. Ще один "приліт" пошкодив залізничну колію та лінії електромереж. Без постраждалих. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Гранів, Світличне, Стрілеча і Вовчанськ. На Куп’янському напрямку противник обстріляв Новомлинськ, Дворічну, Куп’янськ і Кучерівку. Протягом дня під ворожим вогнем було м. Вовчанськ. Ворог застосовував і бойову авіацію, і артилерію. Внаслідок обстрілів шість людей отримали поранення, один чоловік загинув. Також у результаті обстрілу було пошкоджено будівлю одного з підприємств та вісім приватних будинків. У м. Куп’янськ пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі та автомобіль. Сталася пожежа. У смт Великий Бурлук через обстріли 44-річна жінка отримала поранення, госпіталізована у стані середньої тяжкості.

У Донецькій області протягом ночі – постійні артилерійські обстріли населених пунктів Мар'їнської громади, особливо – м.Мар'їнка. Також під ворожим артвогнем опинились м. Красногорівка, с. Катеринівка. Також вчора – обстріл Святогірської громади. Ракети, які спускалися парашутами. Підриви на відкритій території. Без постраждалих. Вночі – ракетний обстріл Лимана, пошкоджені два будинки. Приблизно о 05:30 – артобстріл в районі села Первомайське Очеретинської громади. Інформація щодо постраждалих серед цивільних уточнюється. Напружена ситуація практично вздовж всієї лінії фронту. Бахмутська ВА: в результаті ворожих обстрілів минулої доби, пошкоджено та зруйнувано: 10 багатоповерхівок, три приватних будинки; будівлі Бахмутської міської ради. Станом на ранок відомо, що під час обстрілів загинуло пʼять та поранено девʼять мешканців Бахмута. Важкою залишається обстановка в районі Соледара. Особливо – с.Парасковіївка та Васюківка. Інформація про постраждалих цивільних на данний уточнюється. Під обстрілами також с.Федорівка і Роздолівка. На Донеччині за добу: пʼять загиблих, 10 поранених.

У Миколаївській обл. вчора вдень двічі ворог здійснював мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській області від ворожого артилерійського вогню знову постраждали райони населених пунктів Зміївка, Токарівка, Антонівка та Херсон. Через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя – в їхню оселю влучив ворожий снаряд. У результаті ворожого обстрілу міста Херсон, просто посеред вулиці, загинула 70-річна жінка. Загалом за добу на Херсонщині внасідок російської агресії загинули три мирних жителі, сім людей дістали поранення. Окупаційна адміністрація міста Гола Пристань Херсонської області чинить тиск на місцеве населення щодо переоформлення майнових прав за російським законодавством. Зокрема, поширюється інформація, що громадян України, які не виконають вимог окупантів до травня цього року, буде депортовано на російську території. З деокупованих територій області евакуювали 118 осіб, з них 17 – це діти та троє – маломобільні люди.

Нагадаємо, учора окупанти здійснили черговий ракетний напад на Україну. Били по обʼєктах критичної інфраструктури, зокрема ракетами Х-22, які українська ППО поки що не може збивати. Крім авіаційних, ворог застосував крилаті ракети – їх захисники збили 75%.