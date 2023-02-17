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Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Харківщини

Зокрема, у смт. Великий Бурлук через обстріли 44-річна жінка отримала поранення, госпіталізована у стані середньої тяжкості. 

Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Харківщини
Фото: Харківська обласна прокуратура

Окупанти за минулу добу, 16 лютого, обстріляли 12 населених пунктів Харківщини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка. 

Ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 12 населених пунктів. Зокрема, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Гряниківка та ін. 

У Вовчанську ворог застосовував і бойову авіацію, і артилерію. У Куп’янську обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі, та автомобіль. Сталися пожежі. 

У смт. Великий Бурлук через обстріли 44-річна жінка отримала поранення, госпіталізована у стані середньої тяжкості. 

Зазначається, що триває гуманітарне розмінування області. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 17 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Також голова Харківської ОВА повідомив, що після 23:00 окупанти вдарили по Харкову попередньо ракети ЗРК С-300. Зафіксовані «прильоти» в Основ’янському та Київському районах міста. Обійшлося без постраждалих. Від вибухової хвилі пошкоджено цехи одного з підприємств. 

Нагадаємо, вчора на Херсонщиині внаслідок обстрілів росіян загинули три людини. Ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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