ЗСУ за минулу добу знищили ще 800 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 141 260 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 800 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 141 260 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 141260 (+800) осіб ліквідовано;

танків - 3298 (+2);

бойових броньованих машин - 6520 (+3);

артилерійських систем - 2322 (+16);

РСЗВ- 467 (+1);

засоби ППО - 241 (+2);

літаків - 298 (+0);

гелікоптерів - 287 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2013 (+1);

крилаті ракети - 871 (+14);

кораблі / катери -18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5187 (+20);

спеціальна техніка - 221 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що втрати в деяких загонах окупантів сягають 80 відсотків. Крім того, військові РФ втрачають довіру до командування.

За даними ГУР, втрати російських окупаційних військ зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення.