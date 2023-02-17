ЗСУ за минулу добу знищили ще 800 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 800 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 141 260 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 141260 (+800) осіб ліквідовано;
- танків - 3298 (+2);
- бойових броньованих машин - 6520 (+3);
- артилерійських систем - 2322 (+16);
- РСЗВ- 467 (+1);
- засоби ППО - 241 (+2);
- літаків - 298 (+0);
- гелікоптерів - 287 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2013 (+1);
- крилаті ракети - 871 (+14);
- кораблі / катери -18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5187 (+20);
- спеціальна техніка - 221 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що втрати в деяких загонах окупантів сягають 80 відсотків. Крім того, військові РФ втрачають довіру до командування.
За даними ГУР, втрати російських окупаційних військ зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення.