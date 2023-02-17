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ЗСУ за минулу добу знищили ще 800 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 141 260 військових.

ЗСУ за минулу добу знищили ще 800 російських окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 800 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 141 260 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 141260 (+800) осіб ліквідовано;
  • танків - 3298 (+2);
  • бойових броньованих машин - 6520 (+3);
  • артилерійських систем - 2322 (+16);
  • РСЗВ- 467 (+1);
  • засоби ППО - 241 (+2);
  • літаків - 298 (+0);
  • гелікоптерів - 287 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2013 (+1);
  • крилаті ракети - 871 (+14);
  • кораблі / катери -18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5187 (+20);
  • спеціальна техніка - 221 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що втрати в деяких загонах окупантів сягають 80 відсотків. Крім того, військові РФ втрачають довіру до командування.

За даними ГУР, втрати російських окупаційних військ зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення.

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