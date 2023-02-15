ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Україні час вступати до НАТО
Україні час вступати до НАТО
Звістка про втрату: як сім’ї отримують повідомлення про загибель рідної людини на війні і що з цим не так
Звістка про втрату: як сім’ї отримують повідомлення про загибель рідної людини на війні і що з цим не так
ГоловнаСуспільствоВійна

Втрати в деяких підрозділах росіян сягають 80%, - Маляр

Евакуація загиблих і поранених в росіян обмежена або й не здійснюється взагалі. 

Втрати в деяких підрозділах росіян сягають 80%, - Маляр
Фото: скрін відео

Втрати в деяких загонах окупантів сягають 80 відсотків. Крім того, військові РФ втрачають довіру до командування.

Про це повідомила у Telegram заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"На Сході триває наступ ворога. Цілодобові атаки. Ситуація напружена", - сказала Маляр.

Вона повідомила, що наші бійці не дають ворогу досягнути поставлених цілей, а напроти, завдають їм дуже серйозних втрат.

"Зокрема, в деяких штурмових загонах ПВК "Вагнера" та підрозділах 2 АК втрати становлять до 80% особового складу", - наголосила заступниця міністра.

За її словами, наразі евакуація загиблих і поранених в росіян обмежена або й не здійснюється взагалі. В результаті чого серед особового складу російських військ на тимчасово окупованій території України відмічається суттєве зниження довіри до рішень командування.

"Все більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їх командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою, про що свідчить інтенсивне застосування так званих "загонів смертників" – підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат", - підкреслила Маляр.

Крім того, вона повідомила, що зараз, зокрема, тільки один навчальний центр на території Ростовської області щотижнево відправляє близько 500 поспіхом навчених мобілізованих, більшість з яких проходять прискорений курс підготовки від 14 до 21 доби.

"Потрапляючи до підрозділів, такі військовослужбовці, не бажаючи виконувати роль “загонів смертників”, вдаються до навмисного пошкодження бойової техніки, переважно двигунів, яка, не здійснивши жодного пострілу, з повним боєкомплектом відправляється на ремонтні бази", - сказала заступник міністра.

Нагадаємо, що за даними ГУР, втрати російських окупаційних військ зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також