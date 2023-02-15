У Снігурівці на Миколаївщині знайшли тіла 27 людей, яких вбили росіяни

У деокупованій Снігурівці Миколаївської області виявили тіла 27 людей, убитих під час окупації міста військовими Росії.

Про це повідомляє Новости-N з посиланням на заяву начальника Миколаївської обласної прокуратури Дмитра Козака.

Повідомляють, що тіла загиблих мають ознаки насильницької смерті: кульові поранення, травми від вибухів боєприпасів тощо. При цьому у місті не знайшли місць масового поховання людей.

Очільник прокуратури Козак повідомив, що за виявленими фактами розпочато кримінальні провадження та призначено судово-медичні експертизи. Встановлюється повне коло причетних до злочинів.

Нагадаємо, що Німеччина зібрала сотні доказів воєнних злочинів в Україні, зокрема, у Бучі на Київщині, та щодо атак на українську цивільну інфраструктуру.