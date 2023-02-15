Окупанти ведуть розвідку за допомогою повітряних куль, - Ігнат

Противник хоче, щоб наші ППО витрачали на ці повітряні кулі боєприпаси.

Російська Федерація використовує «дідівські» методи для ведення повітряної розвідки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат, коментуючи оголошення повітряної тривоги у Київській області і у Києві у зв'язку з появою ворожих аеростатів.

Росія використовує повітряні аеростати, щоб привернути увагу наших військ ППО, а також як хибну ціль, щоб виснажувати наших захисників.

"Кулі діаметром до півтора метра запускаються у повітря. На шнурку прикріплений кутовий відбивач разом з РЕБ-передавачем. Це — повітряна ціль. Нашим засобам протиповітряної оборони потрібно відповідно реагувати на неї", - сказав він.

За словами Ігната, війська несуть чергування 24/7. Вони бачать ці аеростати над всією територією України, а також за її межами. Противник хоче, щоб наші ППО витрачали на ці повітряні кулі боєприпаси. Своєю чергою тривога оголошується у всьому регіоні, оскільки наша авіація і сили ППО працюють по всіх цілях ворога на знищення. Тому ці заходи обов’язково потрібні, аби у разі ураження повітряних цілей ніхто не постраждав від їхніх уламків.

Нагадаємо, що вдень 15 лютого у небі над Київською областю виявили повітряні цілі. Тривога спочатку була оголошена тільки в області, але згодом вона поширилася і на Київ також.