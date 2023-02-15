Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
Україні час вступати до НАТО
Україні час вступати до НАТО
Звістка про втрату: як сім’ї отримують повідомлення про загибель рідної людини на війні і що з цим не так
Звістка про втрату: як сім’ї отримують повідомлення про загибель рідної людини на війні і що з цим не так
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти ведуть розвідку за допомогою повітряних куль, - Ігнат

Противник хоче, щоб наші ППО витрачали на ці повітряні кулі боєприпаси. 

Окупанти ведуть розвідку за допомогою повітряних куль, - Ігнат
речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: mil.in.ua

Російська Федерація використовує «дідівські» методи для ведення повітряної розвідки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат, коментуючи оголошення повітряної тривоги у Київській області і у Києві у зв'язку з появою ворожих аеростатів.

Росія використовує повітряні аеростати, щоб привернути увагу наших військ ППО, а також як хибну ціль, щоб виснажувати наших захисників.

"Кулі діаметром до півтора метра запускаються у повітря. На шнурку прикріплений кутовий відбивач разом з РЕБ-передавачем. Це — повітряна ціль. Нашим засобам протиповітряної оборони потрібно відповідно реагувати на неї", - сказав він.

За словами Ігната, війська несуть чергування 24/7. Вони бачать ці аеростати над всією територією України, а також за її межами. Противник хоче, щоб наші ППО витрачали на ці повітряні кулі боєприпаси. Своєю чергою тривога оголошується у всьому регіоні, оскільки наша авіація і сили ППО працюють по всіх цілях ворога на знищення. Тому ці заходи обов’язково потрібні, аби у разі ураження повітряних цілей ніхто не постраждав від їхніх уламків.

Нагадаємо, що вдень 15 лютого у небі над Київською областю виявили повітряні цілі. Тривога спочатку була оголошена тільки в області, але згодом вона поширилася і на Київ також. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також