СБУ повідомила про підозру полоненому білорусу з ПВК "Вагнер"

У листопаді минулого року найманець потрапив у полон під час боїв поблизу Курдюмівки на Донеччині.

Служба безпеки України повідомила про підозру полоненому громадянину республіки Білорусь, який воював проти України у складі російської приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У липні минулого року найманець вступив до лав підконтрольної Кремлю ПВК. У складі російського угруповання він брав участь у бойових діях проти українських військ на Бахмутському напрямку.

Втім, у листопаді минулого року найманець потрапив у полон підрозділів Сил оборони під час боїв поблизу Курдюмівки на Донеччині.

"За даними слідства, іноземець підписав контракт з угрупованням "вагнера", щоб заробити грошей. Для цього він прибув до тренувального табору російської ПВК, де пройшов десятиденний курс бойової підготовки. Потім його перекинули на східний фронт для штурму бойових позицій підрозділів ЗСУ", - ідеться у повідомленні.

Після затримання найманець надав СБУ свідчення щодо воєнних злочинів угруповань РФ та установчі дані причетних до них осіб. Також він розповів про тортури, позбавлення грошового забезпечення і вбивства у лавах ПВК за невиконання злочинних наказів.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили бойовику про підозру за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу (участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, 6 лютого Верховна Рада Україн визнала російську ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією. Парламентарі закликали світові уряди та парламенти визнати терористичними організаціями усі приватні військові компанії країни-агресора.