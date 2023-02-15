"Трохи пізно, але принаймні зараз це сталося", – міністр економіки Німеччини про рішення надати танки Україні

Віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Габек вважає трохи запізнілим схвалення надання німецьких танків Україні. У інтервʼю Die Zeit він зазначив, що з точки зору країн, які бажають Україні перемоги, існує й інша логіка, що їм самим не дозволено стати стороною війни.

"Це межа, до якої ми повинні бути обережні. Тому, знаючи, що в майбутньому будуть прийняті додаткові рішення, я б сказав так, з рішенням про постачання танків Leopard 1 і Leopard 2 ми робимо те, що можемо зробити зараз. Трохи пізно, але принаймні це сталося зараз", – сказав він.

На питання журналіста про те, для чого саме "запізно", Габек сказав: "Усі очікують жахливого російського наступу. Росія вже посилила атаки останніми тижнями. Час збігає".

Він додав, що зараз ФРН зосереджена на тому, щоб швидко доставити в Україну танки Leopard 2, також танки Leopard 1 і інше озброєння.

Нагадаємо, що Україна просила про німецькі танки Leopard протягом тривалого часу, але Берлін затягував із рішенням. У результаті канцлер Олаф Шольц схвалив їх надання та дозвіл іншим країнам, які володіють цими танками, поставити їх українцям тільки після того, як про експорт своїх Abrams оголосили США. Очікується, що перші танки приїдуть до України в березні. Українські танкісти вже проходять навчання для роботи з ними.