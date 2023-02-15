На Луганщині загострення: в напрямку Білогорівки ворог атакує “хвилями”

У Луганській області в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку спостерігається загострення. Окупаційні війська ведуть атаки хвилями за підтримки авіації.

Про це повідомляє у Telegram очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ми бачимо, що йде загострення достатньо потужне, особливо в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку. Багато обстрілів, ворог вже підключає авіацію. Атаки постійно йдуть "хвилями" з різних боків", – зазначив Гайдай.

Голова ОВА спростував інформацію про те, що нібито українські сили відтіснили росіян за межу адмінкордону Луганської області аж до Донецької.

"Це не відповідає дійсності, наші бійці продовжують тримати оборону", – сказав він.

Нагадаємо, вчора російські загарбники залучили важку техніку для наступу під Кремінною. Вони намагаються прорвати оборону Збройних сил України.