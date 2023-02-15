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Унаслідок обстрілів Донеччини пошкоджено будинки, підприємство і газогін, є загиблі та поранені

Людина загинула у Бахмуті.

Унаслідок обстрілів Донеччини пошкоджено будинки, підприємство і газогін, є загиблі та поранені
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Уночі 15 лютого російські окупанти вели обстріли на Волноваському, Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, на Волноваському напрямку відбувалися інтенсивні обстріли Вугледара та околиць міста.

“На Донецькому напрямку ніч минула відносно спокійно: зафіксовано поодинокі обстріли Мар'їнки, Красногорівки і Катеринівки Мар'їнської громади, околиць Курахівської громади та Авдіївки. Крім того, селище Веселе Очеретинської громади пізно ввечері росіяни обстріляли з танків”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку ракетного удару зазнала Костянтинівка: поранено одну людину, пошкоджено 4 багатоповерхівки і Палац культури. У Бахмуті одна людина загинула, пошкоджено адмінбудівлю. У Соледарській громаді пошкоджено 2 будинки у Васюківці, під вогнем Парасковіївка, Федорівка та Міньківка. Часів Яр три години був під обстрілом із Градів: пошкоджено щонайменше 12 будинків, підприємство, промзона і газогін – на щастя, без постраждалих.

На Лисичанському напрямку декілька будинків пошкоджено у Сіверську. Ніхто не постраждав.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

 

Нагадаємо, учора окупанти вдарили ракетами по Костянтинівці і Краматорську, є поранений. 

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