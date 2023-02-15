У вівторок 14 лютого ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“На Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Крохмальне, Берестове, Табаївку, Куп’янськ, Дворічну. Також під ворожим вогнем були Ветеринарне, Гранів, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та інші”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Куп’янську внаслідок ракетного обстрілу значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок.
Сьогодні о сьомій годині Куп’янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено 3 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих.
Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом минулої доби вилучили та знешкодили 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, 13 лютого окупанти обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.