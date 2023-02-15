Пошкоджені приватні будинки і господарчі споруди, люди не постраждали.

У вівторок 14 лютого ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“На Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Крохмальне, Берестове, Табаївку, Куп’янськ, Дворічну. Також під ворожим вогнем були Ветеринарне, Гранів, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та інші”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Зазначається, що у Куп’янську внаслідок ракетного обстрілу значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок.

Сьогодні о сьомій годині Куп’янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено 3 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом минулої доби вилучили та знешкодили 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Нагадаємо, 13 лютого окупанти обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.