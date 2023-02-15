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Сьогодні сніжитиме у Сумській, східних та південно-східних областях

Температура впродовж доби від 2 морозу до 3° тепла.

Сьогодні сніжитиме у Сумській, східних та південно-східних областях
Фото: vn.20minut.ua

У вівторок, 15 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У Сумській, східних та південно-східних областях невеликий мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

На дорогах України, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень, крім західної частини, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура впродовж доби від 2 морозу до 3° тепла, вдень у західних та південно-західних областях 2-7° тепла.

У Київській області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

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