Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Росія, схоже, хоче скасувати здобутки контрнаступу і просунутись на захід до річки Жеребець, – МО Британії
Росія, схоже, хоче скасувати здобутки контрнаступу і просунутись на захід до річки Жеребець, – МО Британії
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
На війні загинув найвідоміший вівчар України Михайло Кознюк
На війні загинув найвідоміший вівчар України Михайло Кознюк
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Україні час вступати до НАТО
Україні час вступати до НАТО
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
ГоловнаСуспільствоВійна

Єврокомісія пропонує штрафувати за ненадання інформації про заморожені активи, пов’язані з РФ

ЄС готовий змусити банки повідомляти інформацію про активи російського Центрального банку.

Єврокомісія пропонує штрафувати за ненадання інформації про заморожені активи, пов’язані з РФ
Фото: rada.gov.ua

Європейський Союз готовий змусити банки повідомляти інформацію про активи російського Центрального банку в рамках останнього пакету санкцій блоку проти РФ.

Про це пише Bloomberg з посиланням на проєкти пропозицій.

“Отримання контролю над масштабом активів центрального банку та інших підсанкційних державних активів, які були знерухомлені в ЄС, розглядається як перший крок до вивчення варіантів потенційного використання цих коштів для сприяння відбудові України”, – зазначає видання.

Європейська комісія також запропонувала посилити зобов’язання звітувати про заморожені активи, пов’язані з російськими компаніями та особами, які потрапили під санкції. 

Пропонується накладати штрафи за ненадання необхідної інформації – до 50 тисяч євро для фізичних осіб і 10% річного обороту для юридичних осіб.

Санкції також пропонують накласти на російські банки: "Альфа-банк", "Росбанк", "Тінькофф Банк" і Фонд національного багатства Російської Федерації.

Нагадаємо, у межах десятого пакета санкцій ЄС проти РФ під персональні санкції повинні потрапити близько 130 осіб і компаній – російські військові керівники, посадові особи, призначені Росією на окупованих територіях в Україні, журналісти, які працюють для російських державних ЗМІ та пропаганди, як-от Russia Today, а також компанії та особи в інших країнах, пов’язані з військовими діями Росії або групою найманців Вагнера. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також