Єврокомісія пропонує штрафувати за ненадання інформації про заморожені активи, пов’язані з РФ

Європейський Союз готовий змусити банки повідомляти інформацію про активи російського Центрального банку в рамках останнього пакету санкцій блоку проти РФ.

Про це пише Bloomberg з посиланням на проєкти пропозицій.

“Отримання контролю над масштабом активів центрального банку та інших підсанкційних державних активів, які були знерухомлені в ЄС, розглядається як перший крок до вивчення варіантів потенційного використання цих коштів для сприяння відбудові України”, – зазначає видання.

Європейська комісія також запропонувала посилити зобов’язання звітувати про заморожені активи, пов’язані з російськими компаніями та особами, які потрапили під санкції.

Пропонується накладати штрафи за ненадання необхідної інформації – до 50 тисяч євро для фізичних осіб і 10% річного обороту для юридичних осіб.

Санкції також пропонують накласти на російські банки: "Альфа-банк", "Росбанк", "Тінькофф Банк" і Фонд національного багатства Російської Федерації.

Нагадаємо, у межах десятого пакета санкцій ЄС проти РФ під персональні санкції повинні потрапити близько 130 осіб і компаній – російські військові керівники, посадові особи, призначені Росією на окупованих територіях в Україні, журналісти, які працюють для російських державних ЗМІ та пропаганди, як-от Russia Today, а також компанії та особи в інших країнах, пов’язані з військовими діями Росії або групою найманців Вагнера.