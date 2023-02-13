Десятий пакет включатиме санкції проти Альфа-банку і заборону росіянам працювати на деяких підприємствах ЄС, – Politico

Під персональні санкції повинні потрапити близько 130 осіб і компаній – російські військові керівники, посадові особи, призначені Росією на окупованих територіях в Україні, журналісти, які працюють для російських державних ЗМІ та пропаганди, як-от Russia Today, а також компанії та особи в інших країнах, пов’язані з військовими діями Росії або групою найманців Вагнера.

Європейський Союз у десятому пакеті санкцій планує вжити заходів проти чотирьох російських банків, включно з найбільшим приватним – Альфа-банком. Про це пише Politico із посиланням на європейських дипломатів.

Співрозмовники видання зазначили, що посли країн ЄС цими вихідними були проінформовані керівником апарату голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн – Бйорном Зайбертом – про плани щодо нових обмежувальних заходів.

Зокрема, планується заборонити особам з російським громадянством працювати в компаніях критичної інфраструктури, зокрема електромережах або постачальниках газу.

Список санкцій, згідно з планами, розшириться приблизно на 130 організацій і осіб. До них належать російські військові керівники, посадові особи, призначені Росією на окупованих територіях в Україні, журналісти, які працюють для російських державних ЗМІ та пропаганди, як-от Russia Today, а також компанії та особи в інших країнах, пов’язані з військовими діями Росії або групою найманців Вагнера, а саме в Малі та Ірані. Пропозиції щодо тих, хто має зазнати санкцій, надали Польща, країни Балтії, Німеччина, Франція та деякі інші країни.

Також пакет санкцій має включити додаткові заборони на імпорт до ЄС російської гуми, асфальту або бітуму і на експорт до Росії товарів із ЄС, зокрема вантажівок, будівельних машин, насосів та інших авто, що використовуються в будівельному секторі.

Пакет також включає додаткові заборони на експорт електронних компонентів, які Росія може використовувати для виробництва зброї. За словами чиновників, незрозуміло, чи потраплять під обмеження діаманти.

Брюссель також планує включити в список дубайську судноплавну компанію, яку підозрюють у допомозі Росії обійти санкції на експорт нафти. Вважається, що компанія купила кілька російських нафтових танкерів, яким більше не дозволяли перевозити нафту через санкції ЄС. У новій власності танкери знову можуть перевозити нафту. Одна країна ЄС тепер попросила включити цю компанію до нового пакету санкцій, щоб запобігти збільшенню можливостей Росії експортувати нафту.

Але країни-відправники можуть виступити проти цього кроку: двоє дипломатів і один чиновник попередили, що середземноморські країни мали певний спротив під час доповіді. Танкери в минулому працювали під кіпрськими прапорами, але тепер вважається, що вони змінили свої прапори на податкову гавань, тому більше не повинно бути жодних логічних причин для будь-якої країни ЄС протистояти цьому кроку проти цих суден, стверджував один із них.

Нагадаємо, десятий пакет санкцій мають оголосити до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто до 24 лютого. Попередній, девʼятий пакет, оголосили в грудні.