Маск заявив, що SpaceX обмежила використання "старлінків" для керування дронами, щоб "запобігти світовій війні"

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що заснована ним компанія SpaceX обмежила використання систем супутникового Інтернет-звʼязку Starlink в Україні, щоб "запобігти конфлікту, що може перерости в світову війну". Про це пише Politico з посиланням на обговорення в твіттері.

Відповідаючи на прохання колишнього астронавта NASA відновити повний доступ до Інтернету для українських сил, генеральний директор SpaceX Маск написав у Twitter увечері в неділю: "Starlink є комунікаційним хребтом України, особливо на передовій, де майже все інше підключення до Інтернету було знищено. Але ми не допускатимемо ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни".

Минулого тижня президент SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що сервіс, який використовувався українськими силами для контролю безпілотників, "ніколи не мав на меті стати озброєнням", додавши, що компанія вжила заходів для обмеження його використання, не уточнюючи, яких саме.

Про те, що SpaceX обмежила використання Україною супутникового інтернет-сервісу Starlink для керування дронами у бойових діях проти Росії, стало відомо на початку лютого.