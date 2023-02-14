Колишній перший заступник міністра економіки Кудін перейшов на роботу в “Укрнафту”

Колишній перший заступник міністра економіки Денис Кудін став виконавчим віце-президентом з питань корпоративної стратегії та розвитку у ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомив гендиректор "Укрнафти" Сергій Корецький.

“Продовжуємо будувати dream team Укрнафта. Наша команда поповнилась ще одним сильним гравцем. Денис Кудін очолив напрямок стратегіі, розвитку та взаємодії з державними органами влади. Мали гарний досвід спільної роботи в минулому. Впевнений, зробимо багато корисного і зараз”, - написав Корецький.

У свою чергу, Кудін повідомив, що йому дуже приємно приєднатися до команди Укрнафти на чолі з Сергієм Корецьким.

За його словами, у сфері його відповідальності будуть проєкти розвитку та залучення інвестицій по всьому ланцюгу створення доданої вартості, корпоративна стратегія та зв‘язки з органами державної влади.

“Україна має величезні поклади нафти, але при цьому залишається нетто-імпортером світлих нафтопродуктів. Хочу вірити, що разом ми зможемо змінити цей тренд у довгостроковій перспективі”, - зауважив Кудін.

10 лютого Кабінет міністрів звільнив Дениса Кудіна з посади першого заступника міністра економіки. Кудін працював першим заступником глави Мінекономіки з листопада 2021 року, до цього він був заступником і першим заступником голови Фонду держмайна.

Нагадаємо, “Укрнафта” планує розпочати буріння одразу шести свердловин у 2024 році. Вже у цьому році планується побудувати одну нову свердловину та провести підготовчі роботи.

В кінці 2022 року “Укрнафта” оголосила про свої плани продавати на своїх АЗС винятково українські товари. Компанія хоче ініціювати додаткові можливості для українських виробників.

7 листопада 202 року українська влада оголосила про націоналізацію низки підприємств, які забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони. До переліку увійшла і компанія “Укрнафта”, співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський.

Сам олігарх відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”.