Понад 244 млн грн збитків завдало державі товариство, яке займалося транзитом паливно-мастильних матеріалів

Бенефіціарними власниками фінансового гаранта, який занизив суми платежів, є довірені та підконтрольні народному депутату -"утікачу" особи.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати понад 244 млн грн митних платежів при транзиті нафтопродуктів трубопровідним транспортом упродовж 2020-2022 років.

Як ідеться на сайті БЕБ, службові особи товариства-транспортувальника порушили вимоги і умови митного режиму "Транзит", що призвело до виникнення зобов’язань сплатити до державного бюджету суму митних платежів.

Тоді службові особи фінансового гаранта вчинили дії, які призвели до заниження сум податкового зобов'язання зі сплати мита. Відтак фінансовий гарант не виконав зобов’язань щодо забезпечення сплати митних платежів, і це завдало державному бюджету збитків на суму понад 244 млн грн.

У БЕБ додли, що під час досудового розслідування встановили, що бенефіціарними власниками фінансового гаранта є довірені та підконтрольні народному депутатові-"утікачу" особи, якого на початку року позбавили громадянства України.

"За результатами обшуків декількох нежитлових приміщень, вилучено документи щодо надання послуг фінгаранта, документацію що підтверджує уникнення зобов’язання сплати митних платежів, копії митних декларацій, договори щодо надання брокерських послуг та інші документи", - повідомили в Бюро.

Також провели обшуки приміщень Енергетичної митниці Державної митної служби. Тут вилучили копії транзитних митних декларацій та незаконний дозвіл зміни митного режиму тощо.

Нагадаємо, торік ДБР завершило досудове розслідування щодо 14 працівників митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив понад 35,5 млн гривень.