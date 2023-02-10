Старшого детектива БЕБ по Києву та області піймали на хабарі, керівника Теруправління відсторонили

За 1 200 доларів на місяць він “консультував” організаторів мережі нелегальних ігрових залів та обіцяв їм “вирішити проблемні питання у Бюро”.

Старшого детектива Бюро економічної безпеки по Києву та області затримали під час отримання хабаря. У зв’язку з цим керівника Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області відсторонено від виконання обов’язків. Відповідний наказ підписав директор БЕБ Вадим Мельник. Службове розслідування триває.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Співробітники ДБР спільно з детективами Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ затримали старшого детектива Територіального управління Бюро у м. Києві та Київській області під час отримання хабаря. За 1 200 доларів США на місяць він “консультував” організаторів мережі нелегальних ігрових залів та обіцяв їм “вирішити проблемні питання у Бюро”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше затриманий займався протидією нелегальному гральному бізнесу в іншому правоохоронному органі, але жодного відношення до розслідування злочинів у цій сфері під час роботи в БЕБ не мав.

Наразі правоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 ККУ) та бездіяльності щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ч.2 ст.365-3 ККУ). Досудове розслідування проводиться слідчими ТУ ДБР у м. Києві. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора .

Водночас, співробітники центрального апарату БЕБ проводять за даним фактом службове розслідування, перевіряється діяльність керівництва згадуваного теруправління.

Нагадаємо, на початку січня на Закарпатті детектива БЕБ і депутата сільради піймали на хабарі, керівника облуправління бюро відсторонили від посади. Посадовець прикривав нелегальний збут електронних сигарет і отримував від реалізації "дохід".

Раніше БЕБ оцінило свій внесок в економічну безпеку України в минулому році в 60,1 млрд грн. Серед основних пріоритетів у цей період був пошук і блокування російських активів.