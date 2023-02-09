БЕБ викрило схему ухилення від сплати 27 млн грн податків при переказі населенням комунальних платежів

Отримані “прибутки” з метою ухилення від сплати податків компанія виводила на рахунки фіктивних підприємств для подальшого їх переведення у готівку.

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати 27 млн грн податків компанією, яка надає послуги посередництва при розрахунках населення за комунальні послуги.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що службові особи фінансової компанії, яка на підставі ліцензії НБУ здійснює діяльність із прийняття та переказу коштів від населення за комунальні послуги, протягом 2020-2021 років безпідставно відображали у бухгалтерському обліку нібито придбані у контрагентів з ознаками фіктивності послуги по обслуговуванню програмного забезпечення. Фактично товариство розробило та обслуговувало програмне забезпечення самостійно.

Окрім того, товариство здійснювало «фіктивні» фінансово-господарські операції з приватними підприємствами щодо отримання телекомунікаційних послуг без відображення в податковій та фінансовій звітностях.

Це призвело до несплати до державного бюджету податків у розмірі понад 27 млн грн. Також встановлено, що отримані “прибутки” з метою ухилення від сплати податків компанія виводила на рахунки фіктивних підприємств для подальшого їх переведення у готівку.

За результатами обшуків у офісі фінансової компанії, місць проживання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб вилучено документи, у тому числі щодо взаємовідносин із суб’єктами господарської діяльності, які надавали інформаційні послуги.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували аналітичні матеріали БЕБ.

Нагадаємо, нещодавно БЕБ та СБУ викрили схему вивезення сотень мільйонів гривень до Євросоюзу через Росію та Білорусь. Піймали двох зловмисників зі 16 мільйонами готівки.