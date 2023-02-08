Чому скасування мита і ПДВ на дрони змінить так мало?

Перше. З дронами і подібними високотехнологічними продуктами, що гостро необхідні на фронті, проблема зовсім не в тому, скільки треба платити під час їхнього завезення. Ціна (яку, звісно, збільшують податки і мита) – не головний, хоча й важливий фактор.

Фото: facebook/72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Верховна Рада скасувала мита і ПДВ на ввезення готових дронів для потреб оборони України.

Новина виглядає переможною – можна похвалити депутатів, але не надто. Бо мусимо усвідомлювати, що на ситуацію із забезпеченням ЗСУ дронами це, на жаль, як слід не вплине.

Набагато важливіше – це терор з боку Державної служби ЕКСПОРТНОГО контролю (ДСЕК), котру багато років тому наділили неприродною функцією контролю ІМПОРТУ.

Зроблено це було з метою створення схеми вимагання хабарів з імпортерів, коли практично кожен екземпляр високотехнологічної продукції ДСЕК може запідозрити в тому, чи не є він товаром подвійного використання, а відтак таким, що потребуватиме особливих дозволів на ввезення в Україну. І зупинити імпорт на невизначений час.

Саме ДСЕК всю історію була гальмом для ввезення найпоширеніших нині на фронті дронів, 100% з яких все ще закуповують за приватний кошт – моделей типу DJI Mavic 3. Цей дрон визнаний товаром цивільного використання у США, ЄС та Китаї, однак майже рік інтенсивних бойових дій українська ДСЕК вперто чинила перешкоди для ввезення волонтерами головного нині засобу розвідки для Збройних сил України. Про що було достатньо обурення і в ЗМІ, і в соцмережах.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Стараннями активної громадськості для цього дрону через 10 місяців війни зроблено вже виняток. Але корупційна схема залишається, і ДСЕК має ті повноваження, котрі у неї з’явилися заради корупції і котрі досі прикривають легендою про «міжнародні зобов’язання України».

Друге. Зараз настає час 100% військових дронів, сконструйованих і вироблених для війни. Нам треба виробляти десятки тисяч спеціалізованих дронів на місяць.

І вдумайтеся, що в понеділок ухвалили депутати!

Ввозити готові дрони можна без мита і ПДВ, а от ввозити деталі і зібрати їх в Україні – будь ласка, платіть ПДВ і мито. Фактично, це заохочення нашим виробникам виїжджати у Польщу чи Німеччину, замість стимулювати виробництво тут.

Тож якби, приміром, ВР скасувала мито-ПДВ на ввіз запчастин, а лишила його на готові вироби, то це було б набагато краще для фронту.

Фото: Повернись живим

Аргументація профільного комітету проти швидкого скасування мит на запчастини – мовляв, слід не поспішати, ретельно проаналізувати товарні позиції, щоб під виглядом компонентів для БПЛА не пішла контрабанда.

Але хіба можна порівняти потенційну шкоду від навіть найбільшої можливої тут контрабанди зі збитками, котрі несе бюджет навіть за кілька тижнів відстрочки масового запуску виробництва дронів?

Якщо навіть цинічно рахувати втрати на фронті у грошах, то це набагато більша сума, котра обходиться державі за рахунок виплат загиблим, витратам на ремонт знищених міст і сіл на фронті та інфраструктури в тилу. Кожен додатковий день – це мільярдні збитки, яких не здатен завдати жодний контрабандист.

Тому краще було б іти швидким шляхом, ухвалювати скасування мита і ПДВ по позиції «Частини літальних апаратів», а потім уже, за потреби, «вичищати» з цього переліку те, що сприяє контрабанді.

І, повторюся, слід прибрати інші непотрібні обмеження на рентабельність виробництва та на імпорт такої потрібної нам на фронті продукції, серед яких схема з Держслужбою експортного контролю сяє головним діамантом.