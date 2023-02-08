Нардеп Герасимов викинув вручені прокуроркою матеріали кримінальної справи з вікна машини

Народний депутат Артур Герасимов ("Європейська Солідарність") викинув із вікна машини матеріали кримінальної справи, які йому вручила прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

На оприлюдненому САП відео видно, що прокурорка спілкувалася із депутатом, коли він сидів на водійському сидінні в авто. Вона пояснила, які саме документи віддає.

"Все інше – адвокату, будь ласка", – сказав Герасимов, взявши перші аркуші.

Прокурорка продовжила вручення документів, називаючі, що віддає, зокрема обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування. Герасимов однією рукою тримав телефон, іншою – частини вручених документів, тож прокурорці довелось класти решту паперів йому на коліна, однак він став віддавати їй їх назад. Після цього прокурорка поклала їх на пасажирське сидіння авто.

"Матеріали кримінального провадження, у звʼязку з тим, що відмовляється одержати підозрюваний, будуть направлені за останнім відомим місцем проживання", – сказала прокурорка для відеофіксації.

Герасимов сказав, що не збирається нічого брати, попросив прибрати камеру, повикидав із вікна авто вручені документи та закрив машину.

"Будь ласка, не треба мені нічого сувати", – сказав він і поїхав від прокурорів. Прокурорка перед тим встигла вкинути йому кілька аркушів у прочинене вікно.

В пресслужбі НАБУ пояснили, що зараз підозру Герасимову вручали, оскільки вона була оголошена заочно, бо місцеперебування нардепа було.

"Однак згодом його місце перебування встановили, а НАБУ і САП вручили обвинувальний акт особисто", – зазначили в Бюро.

Герасимов підозрюється в недекларуванні маєтку в Іспанії. За даними слідства, він не вносив до декларацій двоповерхове житло дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія) вартістю 190 тис. євро (станом на 2013 рік). Також він не задекларував $1600 на рахунках в банках України.

Артур Герасимов у коментарі ЗМІ заявив, що не сумнівається в своїй правоті і тому, що виграє цю справу в ВАКС.

Він заявив, що квартиру придбав у 2013 році, до початку політичної діяльності і обрання депутатом.

"Причому на той момент я займався бізнесом і квартира була куплена на задекларовані від бізнесу доходи, легальність та достатність яких ні у кого не виникає питань або сумнівів", – сказав він.

Герасимов стверджує, що ця нерухомість у 2013 була передана "в дар батькам", тож і вносити в декларацію він її не мав.