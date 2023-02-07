Уряд доручив повторно розглянути позбавлення Бойка звання Героя України

Проєкт закону передбачає, що накладення санкцій на особу дає підстави для позбавлення її держнагород.

Уряд дав робочій групі доручення повторно розглянути питання щодо позбавлення Юрія Бойка звання Герой України та винести пропозиції на розгляд РНБО одночасно з набранням чинності законопроєкту щодо підсанкційних осіб.

Про це очільник уряду Денис Шмигаль написав у Телеграм.

"На сайті Президента України петиція щодо позбавлення нардепа Юрія Бойка звання Героя України набрала 25 тис. голосів. Міжвідомча робоча група — серед якої представники уряду, НАЗК, СБУ, НАБУ, ГПУ та інших органів — дійшла висновку, що через колізію чинного законодавства деяких діячів станом на сьогодні не можливо позбавити вищих державних нагород", - написав Шмигаль.

Тому в грудні було доручено напрацювати зміни до законодавства і 7 лютого уряд схвалив відповідний проєкт закону. Він передбачає, що накладення санкцій на особу дає підстави для позбавлення її державних нагород.

Нагадаємо, що звання Героя Бойку присвоїв Леонід Кучма у 2004 році, коли той очолював НАК "Нафтогаз" і домовився про газові угоди з Росією та Туркменістаном.

Повідомлялось, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль не знайшов підстав для застосування персональних санкцій щодо одного з лідерів ОПЗЖ Юрія Бойка.