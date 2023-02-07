​Нардепи пропонують прозорий порядок оборонних закупівель

Нова процедура передбачає звітування про закупівлі, за виключенням товарів і послуг, що становлять державну таємницю.

Верховна Рада проголосувала за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про оборонні закупівлі" щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні.

За законопроєкт у першому читанні проголосували 290 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

У пояснювальній записці нагадується, що "видатки на безпеку та оборону на 2023 рік визначено у розмірі - 1 трлн. 141 млрд грн — або майже 50% всіх видатків України – 2 трлн. 640 млрд грн".

Проєктом пропонують запровадити звітування про оборонні закупівлі (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю).

Запроваджується публікація звітів про оборонні закупівлі, що неопубліковані у період з 24 лютого 2022 року та станом на день набрання чинності цим Законом.

При цьому, державним замовникам (службам державних замовників) надається достатній проміжок часу (30 днів - для набрання чинності частиною 3 статті 30 Закону України «Про оборонні закупівлі» та 60 днів - для оприлюднення звіту про оборонну закупівлю) для забезпечення такої публікації.

«Проєктом передбачається, що у звіті про договір про оборонну закупівлю, що укладений без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони - 1,5 мільйона гривень, (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю), зазначаються відомості про:

найменування державного замовника (службу державного замовника);

назву предмета закупівлі (із зазначенням одиниці виміру щодо товарів);

ціну за одиницю товару, ціну робіт, послуг.

Також проєктом передбачено комплексну публікацію відомостей щодо складових вартості харчових продуктів (товарів) та інших видів послуг, що входять до узагальненої вартості послуг харчування.

"Все це дозволить забезпечити дотримання балансу між інтересами національної безпеки та оборони та демократичними принципами відкритості та прозорості, презумпцією відкритості публічної інформації, закріпленої в національному законодавстві, міжнародних стандартах", - вважають народні депутати.

Нагадаємо, раніше ДБР затримало підприємців, які продавали за завищеними цінами харчування для військових.