Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до Державного бюджету.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

“Рада ухвалила в 1 читанні зміни до Державного бюджету (№ 8399). 266 “ЗА”, - написала голова Комітету.

Вона зазначила, що текст до 1 читання залишився без змін .

Ключові нововведення:

- виділення коштів на Мінвідновлення, передати йому розпорядників та бюджетні програми Мінрегіону та Мінінфра;

- відображення в законі про Державний бюджет новоствореного Державного агентства відновлення (фактично - перейменування Укравтодору і передачу йому частини програм ДержІнфраПроекту);

- передача Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (нагадаю, 52,5 млрд грн) від Мінфіну до Мінвідновлення, де йому за логікою та функціоналом і пасувало б знаходитись;

- збільшення витрат бюджету на 5,5 млрд, а саме:

+1,35 млрд грн - нова бюджетна програма на реконструкцію та/або модернізацію 3 лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові) – коштом кредиту від Уряду Австрії,

+1,28 млрд грн на гранти для малого та мікро-бізнесу зі сфери переробки (коштом повернення до державного бюджету коштів від Фонду безробіття). Минулого року Мінекономіки видало 957 млн грн грантів по цій програмі, що дозволило створити 3380 нових робочих місць, тому програму однозначно потрібно буде продовжувати,

+1,12 млрд грн на програму відбудови мостів (кредит Уряду Великобританії),

+1,094 млрд грн на облаштування пунктів пропуску (кредит Уряду Польщі),

+365,7 млн грн Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (грант Світового банку),

+ 285 млн грн на закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону (кредит Уряду Польщі),

+ 80 млн грн на закупівлю спец обладнання для лікарень (грант Уряду Японії).

При цьому всі кредитні та грантові угоди вже підписані, погоджені та частково виділені, а відтак, мова йде лише про їх розподіл, а не про збільшення боргового навантаження.

- спрямування на оновлення рухомого складу залізничної інфраструктури для пасажирських перевезень 4,5 млрд грн залишків з програм 2020, 2021 і 2022 років, а також частини (62,5%) коштів Дорожнього фонду, які у 2023 були виділені на забезпечення безпеки дорожнього руху.

- спрямування коштів на реконструкцію аеродромної та енергетичної інфраструктури аеропорту «Львів» (туди планується спрямувати залишки 4-відсоткової часточки Дорожнього фонду, яка у 2020, 2021, 2022 мала використовуватись на заходи з безпеки дорожнього руху).

- дозволяємо Мінфіну відстрочити платежі до державного бюджету по субкредитам, якщо джерелом надання позики був кредит, залучений державою і по ньому було досягнуто домовленості про відстрочення платежів.

Нагадаємо, 23 листопада 2022 року президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2023 рік".

У головному фінансову документі запланували доходи в сумі майже 1330 млрд грн, видатки - майже 2581 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту встановлено у розмірі 1297 млрд грн. А обсяг граничний державного боргу станом на 31 грудня 2023 року заплановано на рівні 6423 млрд грн.

Закладено курс 42,2 гривні за долар у середньому за рік. Із 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2589 гривень. Мінімальна зарплата у місячному розмірі буде 6700 гривень, у погодинному– 40,46 гривні.