Зеленський підписав закон про держбюджет-2023

На підпис документ скерували Президенту ще 7 листопада.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2023 рік".

Про це йдеться на сайті Верховної Ради. 23 листопада документ повернули з підписом глави держави.

На підпис закон направили ще 7 листопада.

У головному фінансову документі запланували доходи в сумі майже 1330 млрд грн, видатки - майже 2581 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту встановлено у розмірі 1297 млрд грн. А обсяг граничний державного боргу станом на 31 грудня 2023 року заплановано на рівні 6423 млрд грн.

Закладено курс 42,2 гривні за долар у середньому за рік.

Із 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2589 гривень. Мінімальна зарплата у місячному розмірі буде 6700 гривень, у погодинному– 40,46 гривні.

Нагадаємо, 35 млрд грн заклали в державному бюджеті для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. А на підтримку захисників та членів їхніх сімей у держбюджеті-2023 передбачено 6,8 млрд грн