Кабмін передав 12,7 млрд грн “Нафтогазу” для закупівлі газу в українські сховища

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів державного бюджету на закупівлю газу у 2022-2023 роки.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Мова йде про 12,7 млрд грн, які Україна раніше отримала від Уряду Канади. Передаємо “Нафтогазу” для закупівлі “блакитного палива” у наші газосховища. Це надзвичайно важлива частина підготовки до того, аби стабільно пройти цю складну зиму”, – підкреслив очільник Уряду.
Прем’єр-міністр також нагадав, що цього тижня Норвегія виділила Україні близько 200 млн євро для закупівлі газу.
Нагадаємо, російський монополіст "Газпром" погрожує скоротити потоки газу до Європи через Україну наступного тижня.