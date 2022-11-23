Кабмін передав 12,7 млрд грн “Нафтогазу” для закупівлі газу в українські сховища

Мова йде про гроші, які Україна раніше отримала від Уряду Канади.

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів державного бюджету на закупівлю газу у 2022-2023 роки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Мова йде про 12,7 млрд грн, які Україна раніше отримала від Уряду Канади. Передаємо “Нафтогазу” для закупівлі “блакитного палива” у наші газосховища. Це надзвичайно важлива частина підготовки до того, аби стабільно пройти цю складну зиму”, – підкреслив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр також нагадав, що цього тижня Норвегія виділила Україні близько 200 млн євро для закупівлі газу.

До цього 300 млн євро на ці потреби погодився надати ЄБРР. Як зазначив Денис Шмигаль, кошти будуть надані НАК “Нафтогаз”.

Нагадаємо, російський монополіст "Газпром" погрожує скоротити потоки газу до Європи через Україну наступного тижня.