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Світовий банк перерахував Україні $60 млн

$50 млн надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку, $10 млн - як гарантії від Латвії.

Світовий банк перерахував Україні $60 млн
Фото: ABS-CBN News

22 листопада у держбюджет України надійшло $60 млн від Світового банку

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів.

З цієї суми $50 млн надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку, $10 млн - як гарантії від Латвії.

У міністерстві зазначили, що отримана допомога дозволить посилити фінансування для працівників бюджетної сфери.

Україна отримала позики в межах Угоди про надання фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

За даними Мінфіну, термін погашення кредиту від МАР становитиме 10 років з чотирирічним пільговим періодом. Одноразова комісія – 0,25 %, комісія за зобов’язання – 0,25 % річних від незнятого залишку.

Термін погашення кредиту від Латвії – 18,5 року з чотирирічним пільговим періодом; одноразова комісія – 0,25 % та комісія за зобов’язання – 0,25 %.

"Кошти  буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, нині на рахунки України надійшли 2,5 млрд євро макрофіну від ЄС.

21 листопада міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволл Ведум підписав угоду про надання Україні фінансування на закупівлю природного газу майбутньої зими.

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